طرابلس 07 رجب 1438ه الموافق 24 مارس 2018 م واسقال المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السلاك اليوم إن غارة أمريكية استهدفت تجمعًا لقيادات إرهابية بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.وأضاف السلاك عبر حسابه بموقع توتير للتواصل الاجتماعي ، أن الغارة جاءت بعد تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبية.من جهة أخرى, قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري اليوم وقتلت إرهابيين اثنين.وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس.// انتهى //00:27ت م