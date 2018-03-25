الكويت 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في مدينة الإسكندرية في مصر, مستهدفًا ترويع الآمنين فيها, وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في مصر وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء في مصر على مواصلة جهودهم في مكافحة الإرهاب ودحر قوى الظلام.واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //00:57ت م