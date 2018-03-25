بريدة 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسعزز مهرجان الكليجا العاشر ببريدة دور الأسر المنتجة وخطى خطوات متقدمة نحو التأهيل والتدريب، وصناعة اليد العاملة، وتعزيزها بالمؤهلات والمهارات المعتمدة .وقد ابدعت تلك الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان في ترجمة الموروث الشعبي من خلال الأكلات الشعبية، والمشغولات اليدوية التي تستهوي زوار ومرتادي المهرجان .وبين المدير التنفيذي لمهرجان الكليجا العاشر ببريدة خالد اليحيى ، أن من أهم المقاصد التي سعى المهرجان لنشر ثقافتها، وتعميم مفهومها ، هو تفعيل دور الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية ، سعياً إلى تأكيد الموروث الشعبي، والعمل على خلق الكفاءات الوطنية المؤهلة.// انتهى //01:35ت م