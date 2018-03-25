اقتصادي / مهرجان الكليجا ببريدة يعزز دورالحرف اليدوية والمأكولات الشعبية
الأحد 1439/7/8 هـ الموافق 2018/03/25 م واس
بريدة 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واس
عزز مهرجان الكليجا العاشر ببريدة دور الأسر المنتجة وخطى خطوات متقدمة نحو التأهيل والتدريب، وصناعة اليد العاملة، وتعزيزها بالمؤهلات والمهارات المعتمدة .
وقد ابدعت تلك الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان في ترجمة الموروث الشعبي من خلال الأكلات الشعبية، والمشغولات اليدوية التي تستهوي زوار ومرتادي المهرجان .
وبين المدير التنفيذي لمهرجان الكليجا العاشر ببريدة خالد اليحيى ، أن من أهم المقاصد التي سعى المهرجان لنشر ثقافتها، وتعميم مفهومها ، هو تفعيل دور الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية ، سعياً إلى تأكيد الموروث الشعبي، والعمل على خلق الكفاءات الوطنية المؤهلة.
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