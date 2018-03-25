جدو 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واساختتم اليوم، المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، الذي أقيم في الواجهة البحرية بجدة، لمدة ثلاثة أيام .وتوج صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الفائزين ، حيث ‏حقق إبراهيم داغستاني المركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للهواة، وجاء في المركز الثاني علاء غزالي، وحل في المركز الثالث منير محمد، وفي سباق الدراجات الهوائية للهواة، حقق منصور السفران المركز الأول، وفِي المركز الثاني جاء حسن حجاج، فيما حصل عبدالله رزق على المركز الثالث.وفي سباق لوح التزلج الحر للهواة، حقق علي فراس المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني علي بن محفوظ، ‏أما سباق الدراجات الهوائية بي أم أكس الحرة على الأرض المستوية للمحترفين، حقق المركز الأول الفرنسي ماتياس داندويس، فيما حقق المركز الثاني الفرنسي ألكس جوميلين، والمركز الثالث الكندي جان وليام، كما ظفر الفرنسي جوليان كودوت بجائزة المركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للمحترفين، وفِي المركز الثاني جاء نيكولا سيرفي، وفِي المركز الثالث الأسترالي سي جيه ويلسمور.من جهته، أكد المدير العام لـهوريكين لرياضات المغامرة هارڤي أندريه بونوا ، أن واجهة جدة البحرية تعد من أفضل الأماكن التي أقيمت فيها فعاليات المهرجان، خلال الـ20 عاماً الماضية، وقال: "المهرجان ناجح بكل المقاييس، وقدم الشكر للهيئة العامة للرياضة على كل ما قدمته من تسهيلات وتذليل العقبات من أجل إنجاح هذا المهرجان العالمي"، مؤكداً أن اللاعبين السعوديين على مستوى عال ولهم مستقبل كبير في عالم هذه الرياضات"، وأضاف: "أنا مندهش من التنظيم المميز لهذا الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في السعودية، والذي تفوقت فيه على دول كثيرة".وعلى هامش المهرجان، قام المشاركون العالميون بزيارة معالم جدة التاريخية، وحرصوا على ارتداء الزِّي السعودي وتناول القهوة العربية والتمر، وتجولوا في أحياء جدة التاريخية، وبعدها زاروا المكتبة التاريخية واطلعوا على الصور القديمة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية فيها.// انتهى //01:35ت م