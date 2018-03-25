ميامي 07 رجب 1439 هـ الموافق 24 مارس 2018 م واسحقق الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس فوزًا مفاجئًا على السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالميًا في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بنتيجة 6-3 و3-6 و6-7 في الدور الثاني للبطولة مساء السبت.وهذه الهزيمة الثانية للبطل السويسري في ستة أيام بعدما تعثر أمام خوان مارتن ديل بوترو في نهائي بطولة إنديان ويلز وبات من المنتظر أن يخسر صدارة التصنيف العالمي لغريمه رفائيل نادال الذي لم يشارك في ميامي.// انتهى //02:39ت م