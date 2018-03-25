الصحف السعودية
الأحد 1439/7/8 هـ الموافق 2018/03/25 م واس
الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس اليونان بذكرى الاستقلال
خادم الحرمين وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا الإسكندرية
ولي العهد: العلاقة السعودية - الأميركية قوية.. والتعاون وثيق في مختلف المجالات
الأمير محمد بن سلمان يزور مركز آي بي إم واتسون ومختبر البايو ميكاترونكس
ولي العهد يستعرض مع مسؤولين أميركيين سابقين تطور علاقات الصداقة
زيارة الأمير محمد بن سلمان لأميركا تتويج لجهود المملكة في مواجهة التحديات والأخطار
رئيس الكونغو يصل إلى الرياض
الشورى يشارك في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي في جنيف
خطة استراتيجية جديدة لمركز الحوار الوطني
عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية مرتبطة بجرائم الإنترنت
مصر: قتيلان وجرحى في تفجير الإسكندرية.. والمملكة تدين
انتصارات جديدة تزعزع صفوف الانقلابيين .. الحوثي يهاجم جهود الأمم المتحدة
مشاورات بين الحكومة الليبية والأمم المتحدة
العراق يضرب الإرهاب بيد من حديد
قائمة قطر.. مراوغة لا تُبرّئها من دعم الإرهاب
هلاك 20 إرهابياً في أفغانستان
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