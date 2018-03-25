الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس اليونان بذكرى الاستقلالخادم الحرمين وولي عهده يعزيان السيسي في ضحايا الإسكندريةولي العهد: العلاقة السعودية - الأميركية قوية.. والتعاون وثيق في مختلف المجالاتالأمير محمد بن سلمان يزور مركز آي بي إم واتسون ومختبر البايو ميكاترونكسولي العهد يستعرض مع مسؤولين أميركيين سابقين تطور علاقات الصداقةزيارة الأمير محمد بن سلمان لأميركا تتويج لجهود المملكة في مواجهة التحديات والأخطاررئيس الكونغو يصل إلى الرياضالشورى يشارك في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي في جنيفخطة استراتيجية جديدة لمركز الحوار الوطنيعقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية مرتبطة بجرائم الإنترنتمصر: قتيلان وجرحى في تفجير الإسكندرية.. والمملكة تدينانتصارات جديدة تزعزع صفوف الانقلابيين .. الحوثي يهاجم جهود الأمم المتحدةمشاورات بين الحكومة الليبية والأمم المتحدةالعراق يضرب الإرهاب بيد من حديدقائمة قطر.. مراوغة لا تُبرّئها من دعم الإرهابهلاك 20 إرهابياً في أفغانستان// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت