وقالت صحيفة "اليوم" من جانبها في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الزيارة وإعلام أقاصيص ما قبل النوم ): في الوقت الذي تابع فيه الإعلام الدولي، ولا يزال يتابع معطيات الزيارة التاريخية، التي يقوم بها - حاليًا - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، ويسلط المزيد من الأضواء عبر اللقاءات والتقارير والتحقيقات على المملكة ومستقبلها الفتي، الذي يقوده بكل جدارات الحيوية هذا الأمير الشاب؛ يظل هنالك من يحاول أن ينفخ في مزامير الضغينة، ليرقص أولئك الذين تختنق صدورهم ربوا بغبار الأوهام والأضاليل، في مسعى بليد للتقليل من أهمية هذه الزيارة، وآثارها الإيجابية على المنطقة والعالم، متوهمين أنهم بتلك الافتراءات إنما يقطعون الطريق على تلك الخطى أو يعيقونها من إتمام البلوغ لأهدافها، بينما هي تمضي في طريقها، لأن من ينصتُ لتلك الأصوات النشاز هم من يجلسون معهم على ذات المائدة، ومن يتكئون في غرف الأخبار لتأليف القصص الساذجة، ودبلجة الفيديوهات علها تنقص شيئا من ذلك الألق الذي تم على مرأى ومسمع أقوى وأعرق وسائل الإعلام العالمية، في عاصمة لا تغيب عنها الشمس إلا لتبرق فيها أضواء فلاشات الإعلام.وتابعت : كم هو مثير للشفقة أن ينبري إعلام طالما ادعى المهنية والاحترافية ليسوق بضاعته المضروبة عما يجري في واشنطن في تفاصيل هذه الزيارة للجمهور الذي يتابعها على الهواء، حيث تتحول تلك البضاعة إلى أفلام فيديو خاصة بالاستخدام لأغراض الشتائم، والتشفي، ومداواة جروح تلك النفوس المريضة التي كانت تُمني النفس أن تمر هذه الزيارة التي عبأت الفضاء الإعلامي الأمريكي والدولي بتفاصيلها الصغيرة كما لو كانت حدث الساعة، كما مرت زيارات من يقف خلف تلك الحملات، حيث لم يعلم عنها إلا موظفو التشريفات، والجوازات والهجرة، وبعض زوايا في شاشات معتمة.ليس عليك أن تحاول أن تطفىء الشمس إذا كنت لا تحمل بين يديك ما لا تريد أن يراه أحد، وليس بمقدورك بالتالي أن تجعل من يرى رأي العين أن يقتنع بما تصوره لهم في عدسات إعلامك المصابة بالحول المهني. حكاية سحرة فرعون الذين سحروا أعين الناس ما عادت لتكون فاعلة في حدث هو الآن ملء السمع والبصر، لكن أجمل ما أفصح عنه هذا الإعلام أنه حطم أسطورته بيديه، حينما حاول أن يسرق المشهد من ساحته ليعيد تركيبه كأقاصيص ما قبل النوم في استديوهاته، كما كان يفعل في الحدث العربي قبلئذ.// انتهى //06:01 ت م 03:01جمت