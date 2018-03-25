عمان 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسفازت مرشحة المملكة العربية السعودية هيا بنت حمد السبيعي بالمركز الخامس في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ضمن المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته الثالثة عشرة، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، خلال المدة 1 – 6 رجب 1439هـ ، بمشاركة 29 متسابقة يمثلن 28 دولة.وعدت المتسابقة هيا السبيعي، تمثيل المملكة شرفٌ عظيم، مثمنةً اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتحفيز الشباب والفتيات على حفظ كتاب الله الكريم وتنظيم المسابقات في حفظه، الأمر الذي أثمر نجاحاً وتميزاً في المسابقات الدولية الأخرى بفضل الله تعالى.وأعربت عن شكرها وتقديرها لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، على حرصه وعنايته بالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، واهتمامه بالدور النسائية، منوهة بجهود الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم التي تولت مهمة الترشيح والمتابعة، والتنسيق مع الجهات ذا العلاقة.بدوره عبر الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح عن سروره وفخره بتحقيق إحدى فتيات المملكة فوزاً وتفوقاً في حفظ القرآن الكريم كاملاً ، عاداً ذلك ثمرة تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة والدور النسائية، وما تقدمه الدولة من مناشط قرآنية ومسابقات تحفز الأبناء والبنات للتنافس في حفظ القرآن الكريم.// انتهى //06:38ت م