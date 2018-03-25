ملبورن 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساجتاح الإعصار المداري "نورا" من الفئة الثالثة أقصى شمال أستراليا في مطلع الأسبوع وحمل رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة أثارت مخاوف من حدوث فيضانات.ووصل الإعصار نورا إلى ولاية كوينزلاند بشمال البلاد في وقت متأخر يوم السبت واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلاً.وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة لكنه فقد بعصًا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرقًا إلى كوينزلاند.وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.// انتهى //07:07ت م