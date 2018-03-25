أبهــا 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساحتضنت قرية المفتاحة التراثية وسط منطقة عسير انطلاق فعاليات "١٩٧٤ لعشاق القهوة"، التي نظمتها الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير، وسط حضور كثيف تجاوز في اليوم الأول والثاني 10 آلاف زائر.واحتوت الفعالية على بوثات للقهوة بأشكالها المنوعة، كما صاحب الفعالية عروض ثلاثية الأبعاد، وعروض لفرقة الحجاز وفرقة الشياب الكويتية.من جهته قال المدير التنفيذي للفعالية مشعل المطيري: نعمل حاليًا مع هيئة الترفية وهيئة السياحة في أبها لتفعيل المزيد من الفعاليات الترفيهية في المستقبل، مشيراً إلى أن الشباب في المنطقة متعطشين لكل جديد وجميل يقدم من هيئة الترفية.من جانبه أكد مدير عام للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: أن المجلس في طور عدة خطوات تحضيرية لفعاليات صيف العام الجاري ضمن مهرجان أبها يجمعنا، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة جميع أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة وغيرهم للمشاركة.وأبان المهندس العمرة أن الفعاليات الصيفية تحقق انتعاشة للمنطقة يستفيد منها أكثر من جهة، سواء شباب وشابات المنطقة في إيجاد فرص عمل، أو تنشيط قطاع الإيواء وتشجيع جذب الاستثمارات والمستثمرين، إضافة إلى تلبية رغبات شرائح المجتمع بإيجاد فعاليات تناسبهم.// انتهى //13:45ت م