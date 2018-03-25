ينبع 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واستشهد محافظة ينبع حراكا ملحوظا نتيجة للفعاليات السياحية التي تنظم طيلة العام ونجحت في جذب الكثير من السياح من خارج المحافظة إليها، حيث باتت المنطقة التاريخية أحد عناصر الجذب المهمة بالمنطقة الغربية والمملكة بشكل عام نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده في احترافية المهرجانات التي تقام بها، كما أسهمت بذلك في تحريك القطاع الفندقي وانعكس ذلك من خلال ارتفاع نسب الإشغال بها في مختلف المواسم.وأكد مدير هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر بن علي العنيني حرص الهيئة على تنويع الفعاليات السياحية لجذب المزيد من السياح بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، مشيراً إلى أن ينبع باتت من الوجهات السياحية المهمة بالمملكة لما تتميز به من تنوع فريد في الانماط والمقومات السياحية، إضافة للفعاليات والمهرجانات المتميزة التي نظمت بشكل احترافي وعالمي كمهرجانات المنطقة التاريخية وايادينا ومهرجان الزهور والمهرجانات التراثية كالهجن والصقور وغيرها.وأشار العنيني إلى أن ارتفاع نسبة الاشغال الفندقي في مختلف فترات السنة بالمحافظة يعكس النشاط السياحي الملحوظ بينبع بفضل التعاون المثمر مع شركاء السياحة في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن العديد من الفعاليات ما كانت لتنجح لولا تضافر تلك الجهود من الجميع.وأكد أن بلدية ينبع كان لها دور مهم في تهيئة المواقع السياحية وتقديم التسهيلات لتنظيمها، الأمر الذي يعكس مدى التعاون الكبير بين الشركاء، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تجده السياحة من محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، مشيراً إلى أن ينبع تنتظر المزيد من الفعاليات النوعية المميزة التي ستشهدها مختلف أنحاء المحافظة هذا العام بجهود فريق عمل ينبع من جميع القطاعات، خاصة وأن ينبع تفخر بكوادر وطنية نجحت في تنظيم العديد من الفعاليات النوعية واكتسبت الخبرات الضرورية في نجاح صناعة السياحة وفعالياتها المختلفة.// انتهى //13:46ت م