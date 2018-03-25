الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن خطتها لدمج الشركات والمقاولين الذين يعملون معها تحت مظلة برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) أثمرت خلال عام 2017م الماضي عن نتائج بارزة في مجال المحافظة على الأرواح، والممتلكات، والبيئة، وخفض نسبة حوادث العمل بنسبة 20% مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة، مُشيرة إلى أنها نجحت خلال نفس العام في تحسين مستوى بيئة العمل والحد من المخاطر مقارنةً بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى جهودها في التوعية المجتمعية ضمن الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك".وقال نائب رئيس أول للخدمات العامة بالشركة المهندس عايش بن عايش الشمري : " إن المعايير والإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تطبقها "السعودية للكهرباء" في مواقع العمل المختلفة وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) كان لها بالغ الأثر في تحسين بيئة العمل على كافة المستويات، وأن النتائج والإحصاءات التي تم تسجيلها لعام 2017م تُعتبر ضمن نطاق المؤشرات الإيجابية لمنظمة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) بعد أن وصلت نسبة تحسين الأداء إلى 81% مقارنة بـ 76% لعام 2016م قبل الماضي".وفيما يتعلق بالحوادث والإصابات، بين المهندس الشمري أن معدل تكرار إصابات العمل انخفضت هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة ولم تُسجل أي حالة وفاة لموظفي الشركة، مؤكداً أن "السعودية للكهرباء" تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تطور مُلفت في مجال السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع - بفضل الله - ثم جهود ودعم الإدارة التنفيذية العليا لكافة الإجراءات والمعايير العالمية في هذا الجانب، وهو ما أسفر أيضاً عن خفض نسبة إصابات وحوادث العمل بشكل ملحوظ، في ظل رقابة ومتابعة صارمة من قبل خبراء السلامة بالشركة.وأضاف: "حققت الشركة - ولله الحمد - أهدافها في تنفيذ برامجها وخططها لعام 2017م فيما يخص البرامج التوعوية في مجال السلامة، والتوعية المرورية، ومكافحة الحريق، والحفاظ على البيئة، حيث شاركت بتلك البرامج معظم موظفي الشركة ومقاوليها، وكذلك تنفيذ الإجراءات الاستباقية لتأمين بيئة العمل والمحافظة على الأرواح والممتلكات".وعلى مستوى التوعية المجتمعية ودعم الشركة للحملات التثقيفية والتوعوية للمواطنين والمقيمين بوجه عام، أفاد نائب الرئيس للخدمات العامة، أن "السعودية للكهرباء" تنفذ العديد من البرامج والحملات التوعوية الخاصة بسلامة الجمهور الخارجي من خلال مبادرات مجتمعية تسعى لنشر ثقافة السلامة، والتي من أبرزها الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك @sec_safety" التي تم إطلاقها مطلع عام 2017م الماضي في جميع مناطق المملكة بهدف رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول السلامة الكهربائية، وأفضل طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars)، فيما تدعم وترعى الشركة المناسبات والفعاليات الخاصة بالأمن والسلامة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية مثل المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة التعليم.وتطبق "السعودية للكهرباء" إجراءات دقيقة وفقًا للمعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق (Auditing) على أنظمة السلامة والصحة المهنية، وأوضحت نتائج التدقيق تحقيق الشركة نسبة تطبيق 81% مقارنة ب 76% للعام 2016م، وهذا التحسن تم بتوفيق الله ثم حرص ودعم الإدارة العليا لتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (5 STAR).يُذكر أن "السعودية للكهرباء" شاركت خبراتها الفنية والعلمية مع العديد من المنظمات المحلية والإقليمية خلال السنوات الماضية، التي كان من بينها وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، شركة جنرال اليكترك، والإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الدور الفاعل للشركة في فريق لتقييم المخاطر وتطوير نظام السلامة والصحة المهنية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن).// انتهى //13:48ت م