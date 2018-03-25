الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسفصلت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة خلال العام الجاري في أكثر من 163 ألف دعوى، وتصدّرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة المحاكم المصدرة لتلك الأحكام بعد أن أغلقت 52292 دعوى وأصدرت أحكامها.واحتلّت محاكم منطقة الرياض المرتبة الثانية بـ 35216 حكماً قضائياً متعلّقة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، ثم محاكم المنطقة الشرقية ثالثة بـ 19085 حكماً.وشهد المرفق العدلي مؤخّراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يساهم في تقليص مدد التقاضي إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والتي تهدف للحفاظ على الأسرة واستقرارها.وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.وبالعودة إلى قائمة المحاكم التي أصدرت تلك الأحكام التي تفوق الـ 163 ألف حكم، فجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة رابعة بـ 12497 حكماً، وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الخامسة بإصدارها 10811 حكماً، تليها محاكم منطقة القصيم بـ 8362 حكماً.وأصدرت محاكم منطقة جازان 7355 حكماً، ثم محاكم منطقة تبوك التي أصدرت 4404 أحكام، ثم محاكم منطقة حائل بعد أن فصلت في 3518 دعوى وأصدرت أحكامها، ثم محاكم منطقة نجران بـ 2728 حكماً، فيما أصدرت محاكم منطقة الجوف 2877 حكماً، ثم محكمة الباحة بـ 1953 حكماً، وأنجزت محاكم الحدود الشمالية 1908 دعاوى بإصدار أحكامها.// انتهى //13:49ت م