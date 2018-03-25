مكة المكرمة 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس, أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية قد استكملت الاستعدادات النهائية كافة, لإتمام مشروع تأهيل بئر زمزم وافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي، وذلك بعد ما تم استكمال مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم وسيكون الافتتاح إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل.وأوضح معاليه أن مشروع تأهيل بئر ماء زمزم، جاء تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وبمتابعة وحرص وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأن مشروعات الحرمين الشريفين في قمة المشروعات التي تعتني بها الدولة - رعاها الله -.وبين أن هذا المشروع المبارك يُطمئن على أن المشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين تقوم على قدم وساق, حيث تراعى فيها أفضل وأقوى المعايير العالمية في مجال تنفيذ المشروعات, كما يراعى فيها المدة الزمنية التي اتفق عليها في إنجازها, مع أهمية مراعاة آمن وسلامة الزوار والمعتمرين والمصلين وذلك من أهم ما يعنى به ولاة الأمر -حفظهم الله-.وبين الشيخ السديس أن المشروع انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع شارك فيه قرابة 40 من أفضل المعدات الحديثة وقرابة 1000 عامل من المهندسين والفنين والمتخصصين وتكون من ثلاث مراحل وبلغت مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف قرابة 2000 مترا مربعاً, وإن هذا المشروع التاريخي والعمل الاستثنائي يعد مأثره من مأثر هذه الدولة ومفخره من مفاخرها تقدمها للمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين والطائفين والرجع السجود، وقد قامت الرئاسة ممثله في إدارة المشاريع طيلت الأشهر الستة الماضية بمتابعة اعمال المشروع على مدار الساعة ليتم الانتهاء منه في موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك حتى قرت الأعين وابتهجت النفوس وانشرحت الصدور بتقديم مشروع نموذجي عالمي لضيوف الرحمن.ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما من جليل العناية وفائق الرعاية، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه الشكر والتقدير على الرعاية والاهتمام لمشروعات الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن كافة.// انتهى //14:12ت م