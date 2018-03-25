الدرب 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأعلن نادي الحي بمحافظة الدرب للبنات اليوم، نتائج المسابقة السنوية الأولى للتحدث بطلاقة, التي استهدفت جميع مرتادات برامج اللغة الانجليزية في النادي من جميع الأعمار, إضافة للخريجات من كلية التربية وجميع الطالبات في مدارس البنات، وذلك بهدف تعلم الطريقة الصحيحة للتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.وجاءت نتائج التصفيات النهائيات للمسابقة، حصول سمية العتودي على المركز الأول، فيما حققت المركز الثاني مناية بنت علي الشقيقي، وفي المركز الثالث مريفة بنت مجوي الحدري.وأعربت المشرفة على المسابقة ميعاد بنت رشيد الدربي، عن شكرها لجميع المشاركات والقائمات على نجاح المسابقة، مبرزة أن الفعاليات ركزت على تعزيز قدرات التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة واحترافية في أجواء تنافسية، إضافة للإسهام في تطوير الطالبات وإعدادهن للمستقبل في ظل رؤية المملكة 2030 ، كما أسهمت المسابقة في زيادة عدد الترددات على النادي حيث وصل عدد المشاركات في المسابقة والبرامج المصاحبة لها 60 مشاركة.فيما بدأ النادي بفتح باب التسجيل لبرنامج "تعلم للحياة" لتعليم اللغة الانجليزية، داعياً الراغبات في الاستفادة من البرنامج من كل المراحل الدراسية للمبادرة في التسجيل للانضمام للبرنامج.// انتهى //14:12ت م