أبوعريش 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسفعّل مكتب هيئة الرياضة بمنطقة جازان ونادي اليرموك بمحافظة أبوعريش، برنامج شراكة مجتمعية يهدف إلى تثقيف قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية وتجاوز السرعة المحددة والمحافظة على سلامة أرواح المواطنين وطلاب المدارس، بالتعاون مع المرور، والشرطة، والبلدية.ودشن مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني, ورئيس نادي اليرموك عبده أبوشرحة، البرنامج الاجتماعي أمام روضة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بمشاركة 53 كشافاً ممثلين للهيئة والنادي.وأفاد الرياني أن البرنامج يعد أحد البرامج الاجتماعية التي تسعى هيئة الرياضة إلى تنفيذها، مشيراً إلى أن الهدف هو توعية قائدي المركبات وتثقيفهم، والحد من الحوادث المرورية، مؤكداً في هذا الصدد ريادة أندية جازان في الأعمال المجتمعية ونشر المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة.من جانبه أوضح أبوشرحة أن النادي شريك رئيس في نجاح البرامج المنفذة بمحافظة أبوعريش, وأن منسوبيه سباقون لتنفيذ البرامج الهادفة لتوعية المواطنين والمجتمع من خلال فريق تطوعي، مشيداً بقدرات هيئة الرياضة في إقامة البرامج والمبادرات المجتمعية الناجحة.// انتهى //14:14ت م