الدمام 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسشاركت أمانة المنطقة الشرقية مساء أمس في فعالية "ساعة الأرض" العالمية ، حيث تم إطفاء عدد من أعمدة الإنارة في كل من الدمام والخبر والظهران ، لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء ، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية شاركت في الحدث العالمي ساعة الأرض ؛ بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة عوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.وأشار إلى أن الأمانة قامت بالتنسيق مع الجهات والادارات المختصة بإطفاء آلي لعدد من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام ، مبيناً أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.ولفت الصفيان إلى أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة عن أهم المباني والميادين والشوارع ؛ وذلك للتأكيد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.// انتهى //14:15ت م