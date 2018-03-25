الدمام 8 رجب الآخرة 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واستواصل بلدية تاروت التابعة إلى بلدية محافظة القطيف جولاتها التفتيشية التي تستهدف المنشآت الغذائية والمراكز المتعلقة بالصحة العامة التي أسفرت عن إغلاق 7 محلات مخالفة واحتساب 183 مخالفة وإنذار 327 محلاً ومصادرة وإتلاف 505 كيلو جرامات من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وتمثلت المخالفات في انتهاء الشهادات الصحية ، وعدم وجود ترخيص ، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقييد باشتراطات الزي الرسمي ، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز وجود مواد مجهولة المصدر إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.وتأتي هذه الحملات الرقابية والتفتيشية ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية ، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية ، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.من جانب آخر نقلت بلدية تاروت 5040 مترا مكعبا من النفايات وتوجيه 432 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة, داعية في الوقت نفسه كافة المواطنين والمقيمين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفادياً لفرض غرامات مالية.//انتهى//14:18ت م