الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض اليوم , معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام .وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية بين البلدين.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عدنان المنديل، ومستشار رئيس جمهورية الكونغو ورئيس قسم الاقتصاد والمالية والتخطيط والاندماج اتاناس نجاساكي، ومدير عام الشركة الوطنية لنفط الكونغو ميكسانيت راوول أومينجا.// انتهى //18:46ت م