الباحة 08 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م واسدشن مدير مكتب التعليم بمحافظة العقيق عيد بن سعد الرفاعي, اليوم مبادرة تشجير فناء المكتب, بشراكة مع البلدية والشؤون الزراعة وكلية التقنية بالعقيق.وأوضح الرفاعي أن أسبوع الشجرة انطلق في جميع مدارس المحافظة, حيث سعى لتوعية الطلاب بأهمية التشجير كثروة وطنية وجمالية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتشجيع روح المشاركة وتنمية الشراكة المجتمعية بين الطلاب والمواطنين والإدارات الحكومية في سبيل الخدمة والمحافظة على منجزات هذا الوطن, منوهًا بما تبذله الدولة من جهود وإمكانيات لزراعة الشجرة في الحدائق العامة والمرافق الأخرى.// انتهى //18:47ت م