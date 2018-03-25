عمان 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، في عمان اليوم مع وفد من أعضاء مجلس النواب الأميركي، برئاسة نانسي بيلوسي رئيسة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً.وأكد العاهل الاردني أهمية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً إلى أهمية الدور الأمريكي بهذا الشأن.كما جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التحديات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.وكان الوفد قد وصل الى عمان اليوم في زيارة عمل للاردن تستغرق عدة أيام.// انتهى //18:52ت م