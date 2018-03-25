الباحة 08 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م واسنظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة، اليوم دورة تدريبية لملكات نحل العسل, قدمها متخصصون في تربية النحل من وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة في دول الخليج ، خلال الفترة 24-29 مارس 2018م,وأبان المشرف العام على المعهد الدكتور أحمد الخازم الغامدي أن عدد المشاركين بلغ ثلاثة عشر مشاركا من الدول الخليجية منهم متخصصون من وزارة البيئة .وأضاف الدكتور الخازم أن هذه الدورة تعدّ إحدى الدورات الست التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة في المرحلة الأولى، حيث عٌقدت دورتان في السابق وستُعقد الدورة القادمة في 14 ابريل بعنوان "التلقيح الآلي لملكات نحل العسل"، وتركز الدورات على التطبيقات العملية والحقلية.// انتهى //18:54ت م