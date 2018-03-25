إسلام آباد 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأصيب عشرة أشخاص بينهم اثنان من رجال الأمن عندما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية في مهرجان ثقافي بمدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن مسلحين يستقلون دراجات نارية ألقوا قنبلة يدوية على ساحة مفتوحة أثناء انعقاد مهرجان ثقافي فيها ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم اثنين من رجال الأمن.وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، قبل وصول قوات الأمن التي شنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة.وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.// انتهى //18:59ت م