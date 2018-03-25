الجزائر 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واستتواصل فعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان الفيلم المتوسطي بمدينة عنابة ، شرق الجزائر ، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية .وتتميز هذه الطبعة التي انطلقت يوم 21 حتى 27 من شهر مارس الجاري ، بعرض ما لا يقل عن 20 فيلماً روائياً طويلاً وقصيراً ، فضلاً عن مجموعة من الأشرطة الوثائقية التاريخية والعلمية والثقافية ، يتنافس أصحابها على جائزة " العناب الذهبي " .وتتناول أفلام المهرجان جملة من القضايا الإجتماعية ، منها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تزايدت في السنوات الأخيرة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وظواهر البطالة والجريمة المنظمة والطلاق وتعاطي المخدرات .// انتهى //19:00ت م