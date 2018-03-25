المدينة المنورة 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني اليوم، شركة "وادي طيبة" التابعة للجامعة التي تهدف إلى تنمية استثماراتها في عدة مجالات.ورفع معالي الدكتور السراني، الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالاستثمارات والمبادرات الأكاديمية والتعليمية، مُشيراً إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموماً والجامعات خصوصاً خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.وأبان معاليه أن الجامعة تتلقى اهتماما من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظهما الله، حيث يحرصان على متابعة مشاريع وأنشطة الجامعة، وبذل الجهود لضمان مواصلة الجامعة خدمتها التعليمية والبحثية بالاستثمارية في المنطقة.وأضاف معالي مدير الجامعة عقب التدشين أن شركة "وادي طيبة" هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لوقف جامعة طيبة العلمي وتم تأسيسها طبقاً لنظام الشركات السعودي لتمارس أعمال الاستثمار في مجالات التعليم والاستشارات التعليمية والإدارية والاقتصادية وتقنية المعلومات والعقار وغيرها من مجالات الاستثمار، وهي الذراع الاستثماري الرئيس الجامعة، مُفيداً أن رؤيتها ‎أن تكون إحدى الشركات المميزة في مجال الاستثمار لدعم برامج ومشاريع الجامعة والمجتمع, اسهاماً منها في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة بالمدينة المنورة، ورسالتها ‎المساهمة في تنمية موارد جامعة طيبة من خلال عقد شراكات استثمارية ومجتمعية فعالة ومستدامة.‎وأبان معالي الدكتور السراني أن الشركة تهدف إلى تطوير وتنمية استثمارات الجامعة في المجالات المستهدفة، والمساهمة في تحويل الابتكارات والاختراعات إلى شركات ناشئة تقدم منتجات تشكل قيمة مضافة، وتشجيع أصحاب رأس المال الجريء على تمويل المشاريع الابتكارية والابداعية التي تتبناها الشركة.// انتهى //19:28ت م