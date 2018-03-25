الباحة 08 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م واسشاركت أمانة منطقة الباحة أمس في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" وذلك بإطفاء أكثر من 40 ألف فانوس في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة لمدة ساعة.وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن مشاركة الأمانة وبلديات المنطقة أمس في ساعة الأرض واليوم العالمي للبيئة يأتي انطلاقاً من اهتمام الأمانة بالمشاركة الفعالة في هذا الحدث المهم، مبيناً أن الأمانة والبلديات قامت بإطفاء مباني الأمانة والبلديات وبعض الطرق الرئيسة والفرعية وبعض الساحات والمنتزهات والحدائق والمرافق العامة لمدة ساعة كاملة وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي الخاص بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع عن بعد.//انتهى//19:34ت م