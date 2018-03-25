نجران 08 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م واساختتم القسم النسائي بإدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم منطقة نجران اليوم، البرنامج التدريبي "نحو قيادة آمنة"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والإبتعاث.واستهدف البرنامج الذي عقد ليومين 21 متدربة، لتعريفهن بالمعارف والمهارات اللازمة للسلامة المرورية، واللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المرور، وإرشادات السلامة المرورية، وقواعد القيادة الآمنة، وعلامات وإرشادات المرور، والتهيؤ الاجتماعي والنفسي لقيادة المركبة بأمان، والقيادة الآمنة في الظروف المختلفة، إضافة إلى التعريف بوسائل الحماية داخل المركبة، وأدوات التحكم المروري، وقواعد السير على الطريق، ولائحة المخالفات المرورية.//انتهى//19:34ت م