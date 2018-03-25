مقديشو 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساقدم انتحارياً على تفجير نفسه في سيارة ملغومة اثناء توقفها عند نقطة تفتيش قرب البرلمان في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم ، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار.وأفادت الشرطة الصومالية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى سائق السيارة في هذا الانفجار، طبقاً لما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ويأتي الانفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين في انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق في العاصمة الصومالية مقديشيو.// انتهى //19:43ت م