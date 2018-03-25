جيزان ٨ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٨ م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الطوال عبدالمحسن حمدي ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالطوال ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله تعالى ، مؤكداً دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنه نبيه عليه السلام .واستمع سموه لشرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية ، موجهاً الجميع بضرورة غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف في نفوس النشء والأجيال وأفراد المجتمع.من جانبه عبر رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على توجيهاته ودعمه المتواصل للجمعية ولكافة منسوبيها ، مثمنين متابعته الدائمة وحرصه على عمل الجمعية بما يعود بالنفع والفائدة والخير على الجميع.//انتهى//20:08ت م