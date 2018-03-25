الرياض 8 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد ناصر حمود العلي المالك الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //22:29ت م