حائل 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل مساء اليوم دورة مجانية بعنوان " كتابة النص المسرحي " قدمها الكاتب المسرحي ياسر مدخلي وذلك بمقر النادي.وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بحائل رئيس لجنة التدريب بالنادي الدكتور مفرح الرشيدي أن الدورة التي تستمر يومين للرجال والنساء تهدف إلى تمكين الملتحقين بها من كتابة النصوص المسرحية وبناء النص المسرحي من خلال المقدمة ثم بناء الشخصيات وخصائصها ومكونات النص المسرحي من الشخصية والحبكة والحوار والصراع مؤكداً أن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها النادي تتمحور حول الفعل الثقافي وتركز على الجانب الأدبي وتشمل بعض الموضوعات المجتمعية والجماهيرية والبرامج التدريبية التي تتكامل مع فعاليات النادي الأخرى من مطبوعات وأنشطة منبرية ومسابقات وملتقيات لتحقيق أهداف النادي.// انتهـى //22:48ت م