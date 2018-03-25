حائل 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساستقبل مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني بمكتبه اليوم طلاب برنامج التدخل المبكر بالروضة السابعة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يوافق 21 مارس لعام 2018م بحضور مدير إدارة التربية الخاصة عبدالسلام العامر وطلاب البرنامج.وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة أن مراحل النمو الأولية تعد ذات أهمية بالغة في نمو الطفل وتكيفه , مؤكداً أن التدخل المبكر يسهم في تنمية قدرة الطفل العقلية والحركية وانضمامه مع أقرانه الطلاب , كما يساهم في تحسن في السلوك الاجتماعي والانفعالي.// انتهى //22:52ت م