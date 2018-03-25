حائل 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واساطلع مساعد مدير عام التعليم للشوؤن التعليمية بمنطقة حائل يحيى العماري اليوم على الأنشطة والبرامج التعليمية لطلاب مدرسة العباس بدار الملاحظة الاجتماعية بحائل .ويأتي ذلك في أطار التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز العمل بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بشير العنزي ومدير إدارة التدريب التربوي بتعليم حائل عارف الحربي وقائد مدرسة العباس عبدالله الشمري والمعلم خالد الزقدي المدرب والمشرف على " مبادرة المساعدة في تعديل سلوك طلاب مدرسة العباس " التي تقيمها المدرسة هذه الفترة .وتم خلال الزيارة التفقدية التعرف على متطلبات الأبناء وما يقدم من أنشطة تثقيفية واختيار المعلمين أصحاب الخبرة للمدرسة بهدف تعديل سلوك الطلاب وتحفيزهم إلى مستقبل أفضل .// انتهى //23:02ت م