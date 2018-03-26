الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واستغلب المنتخب السعودي لدرجة الشباب في لقاءه الثاني ضمن منافسات بطولة دبي الدولية الودية على منتخب أرمينيا لدرجة الشباب بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليومعلى ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم.ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي اللقاء بقائمة مكونة من عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وسالم سعيد، ووليد الأحمد، ومخير الرشيدي، وحازم الزهراني، ومحمد الدوسري، ونواف شراحيلي، ومشعل المطيري، ومعاذ الأحمد، وعبدالمحسن القحطاني، وعمر الجدعاني.وسجل أهداف الأخضر الوطني مشعل المطيري عند الدقيقة الثانية من ركلة جزاء ونواف شراحيلي عند الدقيقة 31 من ركلة جزاء أيضًا، واختتم لاعب خط الوسط معاذ الأحمد أهداف المنتخب في الدقيقة 57 من عمر المباراة.من جهة أخرى، يستأنف المنتخب السعودي غداً تدريباته بحصة مسائية على ملعب مدينة دبي الرياضية.// انتهى //00:20ت م