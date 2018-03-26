القاهرة 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسنجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للاتحاد المنعقدة حاليا في جنيف حول القدس.وقال بيان صادر اليوم، عن مكتب رئيس البرلمان العربي بالقاهرة، إنه في موقف يعبر عن قوة الدول العربية والإسلامية ووحدتها تجاه قضاياها المصيرية المشتركة، نجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إقرار بند طارئ على جدول أعمال البرلمان الدولي في جنيف، بشأن عدم تغيير الوضعية القانونية للقدس كمدينة محتلة وباعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.//انتهى//00:48ت م