القاهرة 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاح قوات الأمن في القضاء على 6 عناصر إرهابية من المتورطين في محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية التي وقعت أمس وأسفرت عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين.وقالت الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، إنها تمكنت من توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم)، حيث تمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بمحافظة البحيرة فجر اليوم، وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها؛ مما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين.وأوضحت أنه تم تحديد هوية (3) منهم مطلوب ضبطهم على ذمة القضية الخاصة بـ "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية"، كما عُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية، 4 خزائن، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).//انتهى//01:12ت م