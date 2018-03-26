القاهرة 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية اليوم، حفل عشاء تكريمًا لمعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة لدى القاهرة، ومندوبًا دائمًا لدى الجامعة العربية.وأعرب معالي الوزير قطان في كلمته خلال الحفل، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ثقته الغالية بتعيينه وزيرًا للدولة لشؤون الدول الأفريقية، متعهدًا أمام الله بأن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وأن يبذل كل جهد لخدمة المملكة في منصبه الجديد.وعبر عن سعادته البالغة بتكريم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية له ومنحه اليوم وشاح النيل تقديرًا لجهوده في دعم العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر خلال سنوات عمله سفيرًا للمملكة في مصر.وقال معاليه : إن مصر ستبقى في قلبه ووجدانه ولن يبتعد عنها، معربًا عن تطلعه في أن تكلل جهوده في منصبه الجديد بدعم وتوطيد العلاقات العربية الأفريقية.وتوجه معالي الوزير قطان في ختام كلمته بالشكر لجميع الحضور على مشاعرهم الطيبة والصادقة وحرصهم على الاحتفاء به وتكريمه.من جانبه أشاد معالي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بجهود معالي الوزير قطان ووصفه بالسفير الكفؤ الذي قاد سفينة العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر بكل كفاءة واقتدار، منوهًا بتميزه أيضا في تمثيل المملكة لدى الجامعة العربية.وثمن الأمين العام اختيار معاليه وزيرًا لشؤون الدول الأفريقية، لقيادة الدبلوماسية السعودية في أفريقيا، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.من جهته قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، إن معالي الوزير قطان جعل من سفارة المملكة لدى مصر دارا لكل العرب وفتح أبوابها على السياسة والثقافة والفكر، مؤكدا أنه قاد سفينة العلاقات المصرية السعودية وعبر بها كل المراحل العاصفة في فترة غاية في الصعوبة مرت على مصر والعالم العربي، وترك بصمات قوية في تلك العلاقات.فيما نوه الشاعر والكاتب فاروق جويدة بجهود معالي الوزير قطان خلال فترة عمله بمصر، مؤكدا أنه تحمل المسؤولية في فترة عاصفة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، واستطاع أن يكون رمزا للعلاقات القوية والطيبة بين البلدين.وقال إن الوزير قطان في منصبه الجديد سيضيف الكثير للعلاقات العربية الأفريقية وإن دوره سيضيف لمصر كما سيضيف للمملكة، لما للمملكة من ثقل سياسي واقتصادي في أفريقيا.وخلال الحفل قدم سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية علي العيسائي، هدية باسم السفراء العرب لمعالي الوزير قطان، متمنين له دوام التوفيق في منصبه الجديد.حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين والسفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام بسفارة المملكة، ومجموعة من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال المصريين.// انتهى //01:21ت م