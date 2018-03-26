الرياض 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء الْيَوْم حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.// انتهى //01:46ت م