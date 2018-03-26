الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم , حفل سفارة جمهورية اليونان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس خريستو فيليس, وعدد من مسؤولي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //01:54ت م