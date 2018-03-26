إليكم إعادة مصححة لخبرينا / 189 و 190 / برجاء إعتمادها مع الشكرد / عام / معهد مسك للفنون يُقيم معرضه الثاني في نيويورك ويُقدم فيلم إطلالة نحو السعودية وأعمالاً فنية بعيون معاصرةنيويورك 08 رجب 1439 هـ الموافق 25 مارس 2018 م واسيُقيم معهد مسك للفنون يوم غد الاثنين معرضه الثاني في مركز فيليبس للمعارض بمدينة نيويورك، وذلك تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وسيتم خلال المعرض الذي يستمر أربعة أيام عرض أعمال فنية وثقافية تحاكي التراث السعودي، تحت مسمى "الفن السعودي المعاصر"، مع تقديم فيلم وثائقي بعنوان " إطلالة نحو السعودية" ـ Reframe Saudi ـ، وهو عمل يحكي الواقع الافتراضي للسعودية، بعيون أبناء الوطن من فنانين ومبدعين شباب.وأوضح المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون الدكتور أحمد ماطر أنّ المعهد وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وعملاً بأهداف مؤسسة مسك الخيرية يعمل على تمكين الشباب السعوديين من إبراز مواهبهم وتمثيل بلادهم في المعارض الدولية الخاصة بنقل الثقافة والفنون، وذلك تشجيعاً للتبادل الثقافي وتفعيل دور الاتصال الخارجي مع الآخر، داخل المملكة وخارجها.وأكد ضرورة انخراط المبدع السعودي اليوم في تلك الملتقيات العالمية التي من شأنها تكريس حضوره ووجوده بين الجماهير في جميع أنحاء العالم.وبين ماطر أن فيلم "إطلالة نحو السعودية" يعتمد تقنية الواقع الافتراضي، ويحكي قصة مجتمع يزخر بكثير من التنوع والتعدد، ويُعيد رسم صوره بمنظور جيل جديد من الفنانين المعاصرين وكيفية نقل مشاهداتهم عن المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة اجتماعيًا واقتصاديًا.وأشار إلى أنه تم إعداد الفيلم في استديوهات موزعة على أنحاء المملكة العربية السعودية لإبراز الملامح الاجتماعية فيها على مختلف أطيافها، ولتجديد الرؤية حول المشهد الثقافي في المنطقة بعيون معاصرة.وأفاد أن المعرض سيضم أعمالاً رئيسية لنحو 27 فناناً يُمثلون مناطق المملكة، مع عرض خاص للوحات جدارية عن فن القط العسيري المشغول بأياد نساء الجنوب في المملكة، والمعروف لديهم هذا النقش كتقليد يتميزون به، وهو فن من ألوان الفنون السعودية الجميلة، والمصنف أخيراً في قائمة الفن والتراث الثقافي في منظمة اليونسكو.// يتبع //02:39ت م