وواصلت الصحف اهتمامها بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتحت عنوان (زيارة ناجحة ومكتسبات واضحة) قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها: إن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجارية للولايات المتحدة، نجحت في إضفاء مشهد مؤثر في مسار العلاقات السعودية الأمريكية، وربما تصويبها لتكون على القدر اللائق بدولتين لهما ثقلهما المتنوع بشكل أو بآخر من جهة، ومن جهة أخرى بما يجب أن يكون متناسبا مع هذا الرصيد الضخم من علاقات تاريخية ومتجذرة.ورأت أن هذا التلاقي السعودي الأمريكي، يضعنا أمام محطة جديدة من التحركات المشتركة، ربما تغير مسار الأحداث الإقليمية وإعادة التوازن إليها في غضون أشهر قليلة، وفي نفس الوقت تنعكس بجدية على مجريات الطموحات «البينية» لما يهم البلدين والشعبين الصديقين، على أسس تبادل المنافع، وهذا ما نجح الأمير محمد بن سلمان في تثبيته خلال كل جولاته ومناقشاته ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، بدءا من رأس الإدارة الرئيس ترامب، وليس انتهاء بمراكز الثقل السياسي والاقتصادي هناك.وأردفت بالقول: ولهذا يكون الاهتمام الكبير بجولة ولي العهد في أمريكا ونتائجها المرتقبة والمتوقعة، جزءا مهما من المشهد السعودي الحاضر بقوة، والذي يضفي كثيرا على مسارات العلاقات المشتركة مع أقوى قوة عالمية، وربما ستكون توابعها الإقليمية أكثر إثارة في الأيام المقبلة، خاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وأبرزها البيان القطري الأخير والذي يعتبر اعترافا ضمنيا بالتورط مع الكيانات الإرهابية التي طالما أنكرها طويلا، خاصة بعد المقاطعة الرباعية.واختتمت بالقول: الحديث عن مكتسبات الزيارة يبدو مبكرا، ولكن ثمارها بدأت مرحليا، حتى قبل أن تنتهي، وما يهمنا كسعوديين، أن نحقق رؤانا وإستراتيجياتنا ومصلحة شعبنا في المقام الأول، وقد نجح الأمير محمد بن سلمان في إرساء ذلك بامتياز.// يتبع //06:05 ت م 03:05جمت