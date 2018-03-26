من جانبها، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (تفرد الزيارة): إن نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع متفردة حتى في مستوى وتوقيت نجاحها.. نجاح برز سياسياً قبل وصوله البيت الأبيض واجتماعه بالرئيس ترمب. متفردة كذلك بإشرافه المباشر على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في عدة قطاعات شملت الاستثمار، والدفاع، والبتروكيميائيات، والنفط والغاز، والطاقة، والتعدين، والطيران، والتقنية، والصحة، والتصنيع، مضيفةً أن هذه التفاهمات ستنتج // يتبع //06:06 ت م 03:06جمت