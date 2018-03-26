الصحف السعودية
الاثنين 1439/7/9 هـ الموافق 2018/03/26 م واس
الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الكونغو
خادم الحرمين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في الكويت
خادم الحرمين يرعى اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة الشيخ أحمد الصباح
القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بذكرى الاستقلال
ولي العهد يزور جامعات ومراكز صحية وتقنية في بوسطن ويبحث تعميق الشراكة عبر مبادرات وفق رؤية 2030
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون وتعميق الشراكة مع رؤساء جامعات وكليات بوسطن
الفيصل يرعى مؤتمر ومعرض مكة لطب الأسنان.. غداً
أمير الشرقية يرعى «يوم المهنة» بجامعة الملك فهد للبترول اليوم
غداً.. افتتاح صحن المطاف بعد تأهيل «زمزم»
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكة
السيسي يمنح قطان وشاح النيل
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في بني ضبيان وصنعاء
البحرين تقضي على الفوضى الإلكترونية
صفعات الشرعية تُخضع الحوثيين
المصريون يختارون رئيسهم
الغوطة المدمرة.. تهجير سكانها مستمر
انتحاريان يهاجمان مسجداً في أفغانستان
// يتبع //
06:07 ت م 03:07جمت