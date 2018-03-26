الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الكونغوخادم الحرمين يتلقى برقيات استنكار وإدانة من القيادة في الكويتخادم الحرمين يرعى اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالميةخادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة الشيخ أحمد الصباحالقيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بذكرى الاستقلالولي العهد يزور جامعات ومراكز صحية وتقنية في بوسطن ويبحث تعميق الشراكة عبر مبادرات وفق رؤية 2030ولي العهد يستعرض مجالات التعاون وتعميق الشراكة مع رؤساء جامعات وكليات بوسطنالفيصل يرعى مؤتمر ومعرض مكة لطب الأسنان.. غداًأمير الشرقية يرعى «يوم المهنة» بجامعة الملك فهد للبترول اليومغداً.. افتتاح صحن المطاف بعد تأهيل «زمزم»قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكةالسيسي يمنح قطان وشاح النيلمركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في بني ضبيان وصنعاءالبحرين تقضي على الفوضى الإلكترونيةصفعات الشرعية تُخضع الحوثيينالمصريون يختارون رئيسهمالغوطة المدمرة.. تهجير سكانها مستمرانتحاريان يهاجمان مسجداً في أفغانستان// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت