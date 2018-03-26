الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الجوف ، الحدود الشمالية ، الرياض ،القصيم) كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. و سماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.// انتهى //06:12ت م