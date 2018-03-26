طرابلس 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اعتماد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أوراق سبعة سفراء جدد لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، موضحة أن هؤلاء السفراء هم سفير النرويج، وسفير رواندا، وسفير الفاتيكان، وسفير بنغلاديش، وسفير كندا، وسفير كوريا الجنوبية، وسفير باكستان، وإعرابهم خلال كلماتهم إلى تطلع بلدانهم لتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة ليبيا.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي تم خلاله بحث مستجدات الأزمة الليبية والتطوارت حول تعديل الاتفاق السياسي، كما تمت مناقشة البدء فى جولة جديدة من جلسات الحوار من أجل تعديل الاتفاق السياسى ومن أجل تشكيل السلطة التنفيذية لمجلس النواب من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الأطراف كافة.ونقلت صحف الاثنين انتقادات العديد من المسؤولين الليبين تصريحات السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية ضد الدستور الليبيي، سواء من برلمانيين أو رؤساء أحزاب سياسية أو أعضاء هيئة الدستور، على الدستور الليبي الذين اعتبروه تدخل سافر في الشأن الليبي وتجاوزا للإعلان الدستوري المنظم لمسار الدولة والمجتمع في ليبيا وخرقً للأعراف الدبلوماسية.وتطرقت إلى نداء أهالي الجنوب الليبي بكافة مكوناتهم وقبائلهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومطالبتهم بالكشف عن مصير عبد الله السنوسي مدير المخابرات الأسبق في النظام الجماهيري.وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ونفيه دعوته إلي جولة ثالثة وأخيرة لتعديل الاتفاق السياسي.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، مشيرة إلى بدأ الجولة الانتخابية في مصر لانتخابات الرئاسة لمدة ثلاثة أيام.وواصلت صحف ليبيا نشر تطورات قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزى من خلال شهادات لمسؤولين سابقين، وخبر استقالة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني بعد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.// انتهى //08:47ت م