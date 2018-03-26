نجران 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستنفذ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية - تكامل - بنجران بعد غدٍ الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان "ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها"، وذلك بفندق أوسيس بمدينة نجران.وتستهدف الورشة التدريبية الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية، لتعريفهم بأنماط السياحة وطرق الاستثمار فيها, ودور المملكة في دعم الاستثمارات والمشاريع السياحية، إضافة إلى استعراض نماذج لمشاريع سياحية صغيرة، والطرق التي تساهم في دعمها ونموها وتطويرها.// انتهى //09:00ت م