مكة المكرمة 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واس

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, بجولة تفقدية على صحن المطاف في المسجد الحرام، وذلك بعد استكمال مشروع تأهيل بئر زمزم وإزالة الحواجز المقامة في صحن المطاف بالمسجد الحرام.

وقدّم معاليه التهنئة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ومنسوبي الرئاسة بمناسبة إنهاء مشروع تأهيل بئر زمزم, حاثاً على مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد المسجد الحرام، واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق الجميع بما يعكس الصورة المشرقة للعاملين بالحرمين الشريفين.

وبيّن الشيخ السديس أن المشروع انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع , ويتكوّن من ثلاث مراحل , وقد بلغت مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف قرابة 2000 متر مربع.

وأفاد معاليه أن هذا المشروع التاريخي والعمل الاستثنائي يعد مأثرة من مأثر هذه الدولة ومفخرة من مفاخرها تقدمها للمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين والطائفين والركع السجود، وقد قامت الرئاسة ممثلة في إدارة المشاريع طيلة الأشهر الستة الماضية بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة.

ورفع الشيخ السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما من جليل العناية وفائق الرعاية.

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11:48ت م