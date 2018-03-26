الرياض 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، برقية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، أعرب فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضهم.وأكد ملك مملكة البحرين أن هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مجدداً جلالته التأكيد على وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، داعيًا جلالته العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ، برقية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ حفظه الله ـ أعرب فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي الباسلة باعتراضه بكل كفاءة واقتدار.وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.// انتهى //11:52ت م