الدوادمي 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسزار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبدالعزيز آل حسن، يرافقة عضو مجلس منطقة الرياض فهد الحماد, مواقع التنقيب الأثري في محافظة الدوادمي (موقع حليت الأثري , وموقع ماسل ).واطلع المهندس آل حسن على مكتشفات موقع حليت الأثري الذي يعد من أهم مستوطنات التعدين في الفترة الإسلامية المبكرة، وتعرف على ما توصل إليه فريق العمل في مشروع التنقيب بالموقع الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، إذ يركز المشروع على أعمال التنقيب في المنطقة المسيجة للموقع الأثري، ويهدف إلى التحقق من كثافة المعثورات الأثرية، والكشف عن الأدوات والوسائل المصاحبة لأعمال التعدين.وأوضح المهندس آل حسن، أنه تم بدء العمل في هذا الموقع بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبيناً أن المكتشفات المبدئية والدلائل تظهر أهمية موقع حليت وأيضاً أهمية مدينة الدوادمي ومكانتها الاقتصادية منذ وقت مبكر في التاريخ.يشار إلى أن زيارة مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، لمواقع التنقيب الأثري في محافظة الدوادمي، تأتي ضمن جولة قام بها نهاية الأسبوع الماضي للمحافظة، وتضمنت زيارة قصر الملك عبدالعزيز ولقاء أعضاء لجنة التنمية السياحية بالدوادمي، ثم زيارة بيت الفنانين والغرفة التجارية.كما شملت الجولة، زيارة رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل الشهري، التي تم خلالها عرض سبل التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض والبلدية, لإبراز وتطوير المجال السياحي في المحافظة.// انتهى //12:00ت م