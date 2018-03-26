مأرب 09 رجب 1439 هـ الموافق 26 مارس 2018 م واسنفذّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب أمس الأول، دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن.وتلقى 27 من أولياء أمور الأطفال المجندين من محافظتي مأرب وعمران محاضرات توعوية عن المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون, وعن المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الآباء, والتوضيح بأنها مسؤولية شرعية وأخلاقية, ناهيك عن كونها إنسانية واجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بحماية أبنائهم من التجنيد.وقال القائمون على التأهيل: إن المشاركين استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الانتهاكات القانونية التي يتعرض لها الأطفال المجندون، وعن القوانين الدولية والمحلية التي تجرم تجنيد الأطفال، إضافة إلى الحقوق الموجبة للأطفال, وأن إنهاء التجنيد لهذه الفئة مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال وإيقاف ذبحهم وتدمير براءتهم، وعلى الجميع التذكر أن استمرارية المجتمع لا يكون إلا برعاية الطفولة والاهتمام بها.يذكر أن مركز سلمان للإغاثة ينفذ برنامجاً تأهيلياً للأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن وفق أربع مراحل وفي محافظات عدة في اليمن.// انتهى //12:02ت م